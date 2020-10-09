Кабмин выделил 260 млн грн на тестирование COVID-19 – Степанов

Правительство Украины направит 100 млн грн частным лабораториям для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: Количество ПЦР-тестированй планируется увеличить до 50 тыс. в сутки до декабря Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании 9 октября выделил дополнительно 260 млн грн на увеличение объемов тестирования на COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"100 млн грн будут направлены частным лабораториям для проведения тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестов, которые бесплатно делаются нашим гражданам. 160 млн грн направляются на дополнительную покупку реагентов", – сказал министр.

Он напомнил, что в начале апреля в Украине проводилось 200 тестирований методов ПЦР в сутки, сечас делается более 30 тыс. в сутки.

"Планируем увеличить до декабря это количество до 50 тыс. в сутки", – подчеркнул Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.