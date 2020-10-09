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Антироссийские санкции за отравление Навального могут быть приняты 12 октября – чиновник ЕС

Главы МИД стран Евросоюза на заседании Совета ЕС в Брюсселе договорятся о введении санкций против России в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

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Навальный был отравлен 20 августа во время командировки в Сибирь
Навальный был отравлен 20 августа во время командировки в Сибирь
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совета ЕС, которое состоится в Брюсселе 12 октября, могут договориться о санкциях против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, пишет 9 октября "Интерфакс-Украина".

"Министры могут принять политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и организаций) на этом заседании пока не будет", – сообщил чиновник.

По его информации, в список могут войти физические и юридические лица. Функционер Евросоюза также сообщил, что ведется работа о введении санкций за нарушение прав человека по типу "списка Магнитского". По его словам, такой санкционный режим будет разработан, но он не является темой повестки заседания Совета ЕС 12 октября.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального. Проект санкций будет касаться людей, которых в Евросоюзе считают ответственными за преступление и нарушение международных правил. Санкции также коснутся организаций, вовлеченных в программу разработки нервно-паралитического агента "Новичок", отметили дипломаты. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

Введение санкций поддержали Нидерланды и Великобритания.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".

8 октября французская газета Le Monde сообщила, что Франция и Германия передали Европейскому союзу предложения о санкциях, которые станут реакцией на отравление Навального. По данным издания, в список включены девять человек. Кроме того, под санкции, по данным Le Monde, попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором был разработан яд "Новичок". Вопрос санкций обсудят в Брюсселе 12 октября.

Теги: Россия, Германия, Франция, санкции, Алексей Навальный, Брюссель, список Магнитского, Евросоюз, отравление Навального
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