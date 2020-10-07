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Нидерланды поддержат санкции против РФ из-за отравления Навального

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на следующем заседании Европейского совета страна поддержит призыв к санкциям против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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Навальный заявлял, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина
Навальный заявлял, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина
Фото: EPA

Нидерланды поддержат введение санкций против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 7 октября сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок на своей странице в Twitter.

МИД Нидерландов разделяет вывод Германии и Франции относительно отравления Навального, отметил он.

"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем заседании Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", – заявил глава ведомства.

Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.

Как говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции, они готовят пакет санкций в отношении лиц, ответственных за покушение на Навального. Агентство Reuters со ссылкой на источники сегодня сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина. Маас потребовал от РФ объяснений и пригрозил контрмерами.

Bloomberg со ссылкой на источники написал, что европейские лидеры готовятся ввести новые антироссийские санкции за отравление Навального, но их планы "могут не произвести большого впечатления на Кремль".

Теги: Россия, Германия, МИД, санкции, Нидерланды, Алексей Навальный, Стеф Блок
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