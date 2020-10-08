Великобритания поддержала введение антироссийских санкций за отравление Навального

Великобритания будет работать с международными партнерами над введением санкций против российских чиновников и тех, кого посчитают ответственными за отравление оппозиционера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поддержал предложение Франции и Германии о введении санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится на сайте британского правительства 7 октября.

"Несмотря на то, что у российских властей есть четкие основания для ответа, они не предпринимают никаких надежных попыток расследовать это нападение. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального, кроме участия России и ответственности за это ужасное нападение. Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами над продвижением санкций в отношении российских официальных лиц и других лиц, которые считаются ответственными за это преступление, а также тех, кто участвует в разработке программы химического оружия "Новичок", – заявил Рааб.

Он добавил, что Великобритания будет продолжать работу с Организацией по запрещению химического оружия и другими международными партнерами над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и привлечением России к ответственности.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября сообщила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке предложений по санкциям. Их уже поддержали Нидерланды.