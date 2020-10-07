Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью с Навальным, который назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"

Бывший канцлер Германии, глава "Роснефти" Герхард Шредер подаст в суд на немецкую газету Bild из-за интервью с Алексеем Навальным. В интервью оппозиционер рассказал, что Шредер получал от президента России Владимира Путина тайные платежи.

Бывший канцлер Германии, глава "Роснефти" Герхард Шредер будет судиться с газетой Bild из-за интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом 7 октября сообщает Der Tagesspiegel.

В интервью, которое было опубликовано 6 октября, Навальный назвал Шредера "мальчиком на побегушках у [президента России Владимира] Путина".

По словам Навального, Шредер получал от президента РФ тайные платежи. Однако отметил, что у него нет подтверждающих документов об оплатах.

Шредер назвал заявления Навального ложными и отметил, что Bild распространила информацию, не обратившись к нему за комментарием.

Бывший канцлер заявил, что подаст в суд и на другие СМИ, которые будут публиковать отрывки из интервью.

В сентябре 2017 года по приглашению главы "Роснефти" Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров компании. Тогда Сечин назвал Шредера "самым лояльным" к России немецким лидером, пишет РБК. Бывшего немецкого канцлера несколько раз переизбрали главой совета директоров "Роснефти", последний раз – в июне 2020 года. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператора газопровода "Северный поток – 2").

Шредер часто выступает с пророссийскими заявлениями. В начале мая он призвал снять с России санкции и заявил, что ни один российский президент не пойдет на возвращение Украине аннексированного Крыма.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.