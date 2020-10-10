Новый рекорд. В Европе за сутки COVID-19 заболело более 100 тыс. человек

В Европе зарегистрировано более 16% от общего числа зараженных коронавирусом в мире. Рекордное увеличение количества заболевших за последнюю неделю отмечается в Украине, России и Чехии, пишет Reuters.

Эпицентр вспышки COVID-19 в Европе переместился в Великобританию, Россию, Испанию и Францию Фото: EPA

В странах Европы впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано более 100 тыс. новых случаев заражения. Такие данные установило агентство Reuters по итогам четверга, 8 октября.

Эпицентр вспышки в Европе переместился в Великобританию, Россию, Испанию и Францию, говорится в сообщении агентства. В Британии 8 октября зарегистрировали более 17 тыс. заболевших. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок говорил, что Соединенное Королевство находится в опасности.

В Северной Англии, Уэльсе и Шотландии ввели жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

По информации Reuters, в Европе зарегистрировано более 16% общего числа зараженных коронавирусом в мире и почти 22% смертей от COVID-19. Среди 10 стран Европы, в частности в Украине, России и Чехии, в течение последней недели зарегистрировали рекордное увеличение случаев заболевания.

Всего в европейских странах в течение этой недели ежедневно фиксируется больше новых заболевших, чем в США, Индии или Бразилии.