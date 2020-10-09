Ибрагимович вылечился от COVID-19

Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович переболел COVID-19. Он сообщил, что чувствует себя хорошо.

Нападающий итальянского футбольного клуба (ФК) "Милан", швед Златан Ибрагимович 9 октября сообщил у себя в Twitter, что вылечился от COVID-19.

"Чувствую себя лучше. Врачи сказали, что карантин снят и я могу выходить", – написал футболист.

Sei guarito!



Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimovi * (@Ibra_official) October 9, 2020

У Ибрагимовича диагностировали COVID-19 24 сентября перед квалификационным матчем Лиги Европы 2020/2021 "Милан" – "Буде/Глимт".

Ибрагимович 27 декабря 2019 года во второй раз в карьере стал игроком итальянского "Милана". Он подписал контракт с клубом до конца сезона 2019/20 с опцией продления еще на один год.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 9 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 36,6 млн человек, умерло более 1 млн, а выздоровело 25,5 млн человек.

В Италии сейчас 343 тыс. зараженных коронавирусом. В стране от COVID-19 умерло уже более 36 тыс, а выздоровело 237,5 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.