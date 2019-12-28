Ибрагимович вернулся в итальянский "Милан"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал с итальянским "Миланом" контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

Ибрагимович играл за "Милан" с 2010-го по 2012 год Фото: EPA

Нападающий Златан Ибрагимович из Швеции 27 декабря во второй раз в карьере стал игроком итальянского "Милана", сообщает официальный сайт клуба.

Ибрагимович подписал контракт до конца сезона 2019/20 с опцией продления еще на один год.

"Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Я буду сражаться вместе со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона. Я сделаю все, чтобы это произошло", – сказал шведский футболист.

Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010-го по 2012 год. За итальянский клуб нападающий провел 85 игр, забил 56 голов и сделал 24 ассиста.

Также шведский футболист на протяжении карьеры играл за "Мальме" (1999–2001), "Аякс" (2011–2004), "Ювентус" (2004–2006), "Интер" (2006–2009), "Барселону" (2009–2010), ПСЖ (2012–2016) и "Манчестер Юнайтед" (2016–2018).

Последним клубом Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", который игрок покинул в ноябре. В последнем сезоне нападающий провел 31 матч, забил столько же голов и отдал восемь результативных передач.

На счету 38-летнего шведа 35 трофеев, среди которых Лига Европы 2016/17, Суперкубок УЕФА 2009/10, трофеи чемпионатов Франции (4), Испании (1), Италии (4), Нидерландов (2) и другие.