Анчелотти возглавил английский "Эвертон"

Итальянский специалист Карло Анчелотти подписал контракт с английским "Эвертоном" на 4,5 года.

Итальянский тренер Карло Анчелотти стал наставником английского "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянец подписал контракт с "ирисками" на 4,5 года – до конца сезона 2023/24.

"Это отличный клуб с богатой историей и очень страстными фанатами. У руководства есть четкое видение достижения успеха и завоевания трофеев. Это то, что привлекает меня как менеджера", – сказал Анчелотти.

В начале декабря "Эвертон" прекратил сотрудничество с португальским специалистом Марку Силвой, обязанности наставника исполнял шотландец Данкан Фергюсон.

После 17 туров "Эвертон" занимает 16-е место в чемпионате Англии и имеет в активе 18 очков.

Бывший футболист Анчелотти ранее возглавлял итальянские клубы "Реджана", "Парма", "Ювентус" и "Милан". Позже он был тренером английского "Челси", французского ПСЖ, испанского "Реала" и немецкой "Баварии". Последним клубом Анчелотти был итальянский "Наполи", тренер покинул клуб 10 декабря этого года.