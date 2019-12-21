Бывший помощник Гвардиолы Артета стал главным тренером "Арсенала"

Испанский специалист Микель Артета, который был ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", подписал контракт с "Арсеналом" на 3,5 года.

Артета играл за "Арсенал" с 2011-го по 2016 год Фото: arsenal.com

Испанский специалист Микель Артета стал главным тренером лондонского "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.

Испанец подписал контракт на 3,5 года.

С лета 2016-го и до недавнего времени Артета был помощником главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

В бытность игроком Артета выступал за лондонский клуб на протяжении пяти лет (2011–2016). За "канониров" испанец сыграл 150 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Последний главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери был уволен в конце ноября за неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности наставника был назначен шведский специалист Фредрик Юнгберг.

После 17 туров чемпионата Англии "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице и имеет в активе 22 очка.