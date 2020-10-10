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Нардеп Зинкевич: Второй раз COVID-19 у меня проходит значительно легче

Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич за полгода два раза заразилась коронавирусной инфекцией.

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Зинкевич: В первый раз я была госпитализирована, мне нужен был кислород
Зинкевич: В первый раз я была госпитализирована, мне нужен был кислород
Фото: Яна Зінкевич / Facebook

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич 9 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказала о течении болезни COVID-19, которую ей диагностировали второй раз. 

"Второй раз заболевание проходит значительно легче. В первый раз я была госпитализирована, мне нужен был кислород. Сегодня у меня девятый день заболевания. Надеюсь, что в ближайшее время выздоровею", – сказала нардеп.

По информации члена оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольги Голубовской, повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией бывает сложно подтвердить.

"Весной, когда начали поступать пациенты, у нас не было возможности определять антитела. Чтобы диагностировать инфекционное заболевание, надо брать тесты и на возбудитель, и на антитела. Иначе может быть ошибка", – отметила она.

По ее словам, повторные случаи заражения есть, но почему они возникают и что с этим делать, мир не знает.

"Единственное, что могу сказать: повторных случаев не так много. Этот вирус новый, он впервые возник в человеческой популяции. Он адаптируется к нам, а мы – к нему. Раньше чем через два года мы ничего толком спрогнозировать не можем, кроме того, что ближайшие полгода будут очень тяжелые", – подчеркнула Голубовска.

Зинкевич 30 сентября сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус. Нардеп утверждает, что полгода назад уже перенесла COVID-19. 

Яна Зинкевич – участница АТО, волонтер медицинского батальона "Госпитальеры". В декабре 2015 года получила тяжелые травмы в автомобильной аварии. В 2019 году была избрана в парламент по списку "Европейской солидарности".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

По состоянию на 9 октября в Украине зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончалось 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110 650 больных.

Теги: Яна Зинкевич, Европейская солидарность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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