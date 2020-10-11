Впервые за три дня в Украине зафиксировано меньше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 260 тыс.

В Украине более 260 тыс. человек заразились коронавирусом Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 4768 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это минимальное число заразившихся за последние четыре дня: 8–10 октября в стране регистрировалось более 5 тыс. новых случаев инфицирования в сутки.

Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 261 034 человек, 4972 из них скончались (85 за последние сутки), 113 507 выздоровели (+937). Продолжают болеть 142 555 человек.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7569;

Волынская область – 9645;

Днепропетровская область – 8781;

Донецкая область – 5649;

Житомирская область – 8326;

Закарпатская область – 10 850;

Запорожская область – 5461;

Ивано-Франковская область – 15 197;

Киев – 27 497;

Киевская область – 11 096;

Кировоградская область – 1304;

Луганская область – 1826;

Львовская область – 22 588;

Николаевская область – 4546;

Одесская область – 16 605;

Полтавская область – 4377;

Ровенская область – 14 493;

Сумская область – 6862;

Тернопольская область – 15 798;

Харьковская область – 24 445;

Херсонская область – 1892;

Хмельницкая область – 8792;

Черкасская область – 5598;

Черновицкая область – 16 319;

Черниговская область – 5518.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.