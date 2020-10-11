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Впервые за три дня в Украине зафиксировано меньше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 260 тыс.

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В Украине более 260 тыс. человек заразились коронавирусом
В Украине более 260 тыс. человек заразились коронавирусом
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 4768 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это минимальное число заразившихся за последние четыре дня: 8–10 октября в стране регистрировалось более 5 тыс. новых случаев инфицирования в сутки.

Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 261 034 человек, 4972 из них скончались (85 за последние сутки), 113 507 выздоровели (+937). Продолжают болеть 142 555 человек.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 7569;
  • Волынская область – 9645;
  • Днепропетровская область – 8781;
  • Донецкая область – 5649;
  • Житомирская область – 8326;
  • Закарпатская область – 10 850;
  • Запорожская область – 5461;
  • Ивано-Франковская область – 15 197;
  • Киев – 27 497;
  • Киевская область – 11 096;
  • Кировоградская область – 1304;
  • Луганская область – 1826;
  • Львовская область – 22 588;
  • Николаевская область – 4546;
  • Одесская область – 16 605;
  • Полтавская область – 4377;
  • Ровенская область – 14 493;
  • Сумская область – 6862;
  • Тернопольская область – 15 798;
  • Харьковская область – 24 445;
  • Херсонская область – 1892;
  • Хмельницкая область – 8792;
  • Черкасская область – 5598;
  • Черновицкая область – 16 319;
  • Черниговская область – 5518.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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