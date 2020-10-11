Впервые за три дня в Украине зафиксировано меньше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 4768 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это минимальное число заразившихся за последние четыре дня: 8–10 октября в стране регистрировалось более 5 тыс. новых случаев инфицирования в сутки.
Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 261 034 человек, 4972 из них скончались (85 за последние сутки), 113 507 выздоровели (+937). Продолжают болеть 142 555 человек.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.