Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 37 млн

По состоянию на 11 октября от коронавирусной инфекции выздоровели более 25,7 млн человек.

В мире коронавирусом заразились более 37 млн человек, 25,7 млн из них выздоровели Фото: EPA

К утру 11 октября общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 37,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Больше всего заболевших в США (7,7 млн), Индии (6,9 млн), Бразилии (5,05 млн), России (1,27 млн) и Колумбии (902,7 тыс.). Свыше 100 тыс. случаев заражения также зарегистрировано в Аргентине, Испании, Перу, Мексике, Франции, ЮАР, Великобритании, Иране, Чили, Ираке, Бангладеш, Италии, Саудовской Аравии, Филиппинах, Турции, Индонезии, Германии, Пакистане, Израиле, Украине, Канаде, Нидерландах, Бельгии, Румынии, Марокко, Эквадоре, Боливии, Катаре, Польше, Панаме, Доминиканской республике, Чехии, Кувейте, Казахстане, Непале, ОАЭ, Египте и Омане.

От инфекции скончались 1 071 388 человек (214,37 тыс. – в США, 149,63 тыс. – в Бразилии, 107,4 тыс. – в Индии). Более 25,76 млн пациентов уже выздоровели (5,98 млн – в Индии, 4,5 млн – в Бразилии, 3 млн – в США, 1 млн – в России).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.