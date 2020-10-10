Шкарлет призвал перевести школьников на дистанционное обучение

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что переход на дистанционное обучение поможет не допустить стремительного распространения коронавируса.

Шкарлет призвал на ближайшие две недели перевести школьников на дистанционное обучение Фото: mon.gov.ua

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти перевести школьников на дистанционное обучение. Об этом он написал в Telegram.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей. Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", – отметил он.

Шкарлет добавил, что понимает "все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители".

"Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас – не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", – заключил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 10 октября в мире зафиксировали 36,88 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,66 млн человек.

В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек, из них 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.