Глава "Укрпошти" заразился коронавирусом

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. Но как и написал на маске – I have COVID but I’ll beat it. Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию, и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну, почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно. У нас много планов на ближайшее время, и даже коронавирус их не остановит", – написал он.

Смелянский подчеркнул, что продолжает работать и все встречи, которые назначены на ближайшее время, состоятся, но дистанционно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек, из них 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.