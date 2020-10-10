Только одна область в Украине соответствует критериям для смягчения карантина

Во всех областях Украины, кроме Кировоградской, превышены показатели заболеваемости коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек Фото: EPA

По состоянию на 10 октября только Кировоградская область соответствует минимальным критериям для смягчения карантина. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Во всех других регионах Украины и Киеве превышен минимальный уровень заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения: в Кировоградской области этот показатель составляет 23,6, тогда как в других областях – от 79 до 290 заболевших на 100 тыс.

Таблица: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 10 октября в мире зафиксировали 36,88 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,66 млн человек.

В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек, из них 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.