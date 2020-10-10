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В "Слуге народа" заявили, что Украина обязана купить российскую вакцину от COVID-19, если она будет эффективна

Депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Украина не имеет права не воспользоваться возможностью приобретения российской вакцины от COVID-19.

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О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции В РФ заявили 11 августа
О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции В РФ заявили 11 августа
Фото: depositphotos.com

Украина должна договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если докажут ее эффективность. Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил 9 октября в эфире канала NewsOne.

"Я скажу сейчас то, за что, наверное, меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и каждого чиновника должно быть здоровье граждан. Основоположная ценность Конституции – здоровье и жизнь каждого гражданина Украины", – сказал Качура.

По его мнению, если российская вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если эффективность российская вакцина свою покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, закупать, я считаю", – сказал депутат.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.

Всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Слуга народа, Александр Качура, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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