Степанов сообщил о рекордном количестве госпитализированных пациентов с COVID-19

В Украине за прошедшие сутки было госпитализировано 990 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на брифинге 10 октября министр здравоохранения Максим Степанов. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале правительства.
"Было госпитализировано 990 человек, и это наибольшее количество госпитализаций за все время эпидемии", – подчеркнул он.
8 октября Степанов заявлял, что в украинских больницах лечится более 20 тыс. пациентов с коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 10 октября в мире зафиксировали 36,88 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,66 млн человек.
В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек, из них 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.