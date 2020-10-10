Степанов сообщил о рекордном количестве госпитализированных пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 8 октября заявлял, что в больницах находится более 20 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Степанов заявил, что в больницы 9 октября попало 990 пациентов с коронавирусом Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине за прошедшие сутки было госпитализировано 990 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на брифинге 10 октября министр здравоохранения Максим Степанов. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале правительства.

"Было госпитализировано 990 человек, и это наибольшее количество госпитализаций за все время эпидемии", – подчеркнул он.

8 октября Степанов заявлял, что в украинских больницах лечится более 20 тыс. пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 10 октября в мире зафиксировали 36,88 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,66 млн человек.

В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек, из них 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.