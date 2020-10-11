Еще один нардеп сообщил об инфицировании коронавирусом

Как заявил нардеп от "Батьківщини" Сергей Евтушок, у него уже неделю нет симптомов коронавирусной болезни, но контрольный тест на COVID-19 дал положительный результат.

Евтушок сообщил, что его семья уже переболела COVID-19 Фото: Сергій Євтушок / Facebook

Нардеп от "Батьківщини" Сергей Евтушок 10 октября сообщил в Facebook об инфицировании коронавирусом.

"Уже целую неделю никаких симптомов: ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через две недели опять положительный", – написал он.

Семья нардепа уже перенесла коронавирусную болезнь – "быстрее и легче". Евтушок уточнил, что его дочь и жена получили отрицательные результаты теста на COVID-19.

"Теперь дело за мной. Продолжаю борьбу с этим новым вирусным вызовом на самоизоляции", – добавил нардеп.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламенте коронавирусом заразилось 23 депутата. 30 сентября он рассказал, что коронавирус подтвердили еще у около 10 парламентариев и сотрудников аппарата Рады.

В конце сентября – начале октября о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, член фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, у него есть симптомы COVID-19, но тест дал отрицательный результат.

В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько, в октябре – нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.