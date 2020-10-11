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Шкарлет сообщил о намерении отправить украинских школьников на каникулы с 15-го по 30 октября

Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет рассказал о намерении перевести вузы на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября.

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Шкарлет анонсировал возврат студентам платы за проживание в общежитиях
Шкарлет анонсировал возврат студентам платы за проживание в общежитиях
Фото: mon.gov.ua

Министерство образования Украины совместно с Министерством здравоохранения готовит предложение объявить в школах связанные с коронавирусом каникулы на две недели. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил 11 октября в Telegram.

"Понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо всем учреждениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15-го по 30 октября включительно", – написал он.

Министр отметил, что вузам будут рекомендовать "перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября", – подчеркнул Шкарлет.

Он предположил, что 13 октября Кабинет Министров Украины поддержит такое предложение на своем заседании.

"Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача", – объяснил министр образования и науки Украины.

О школьных каникулах как об одном из способов замедлить эпидемию 11 октября говорилось на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского. На встрече приняли ряд решений, которые должны улучшить эпидемическую ситуацию в стране.

В Украине по состоянию на 11 октября зарегистрировано более 261 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из которых 4768 – за последние сутки. Умерли 4972 больных с COVID-19, 112 570 пациентов выздоровели.

Теги: образование, эпидемия, Министерство образования, карантин, студенты, каникулы, школьники, Минздрав, инфекция, вузы, Минобразования, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Шкарлет
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