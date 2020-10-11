Порошенко стало лучше – СМИ

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который проходит лечение от COVID-19, улучшилось. Об этом представитель команды Порошенко сообщил 11 октября "Украинской правде".
"Ему лучше", – сказал источник.
Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. Сначала пятый президент лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двусторонней пневмонией.
6 октября Марина Порошенко сказала, что состояние экс-президента тяжелое, у него загустела кровь, которую врачам не удается взять на анализ.