Дворец спорта в Киеве могут превратить в большой инфекционный госпиталь – Радуцкий

Превращение киевского Дворца спорта в госпиталь для инфицированных COVID-19 обсуждалось на совещании с участием президента Владимира Зеленского, отметил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Дворец спорта в Киеве могут превратить в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил 11 октября народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, речь об этом шла на совещании, посвященном коронавирусной инфекции, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. На встрече приняли ряд решений, которые должны улучшить эпидемическую ситуацию в стране.

"По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны... Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях. В Киеве это может быть Дворец спорта", – написал он.

По словам нардепа, пока необходимости в таких госпиталях нет, но к такому развитию событий нужно быть "полностью готовыми".

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни", – объяснил Радуцкий.

В Украине по состоянию на 11 октября зарегистрировано более 261 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из которых 4768 – за последние сутки. Умерли 4972 больных с COVID-19, 112 570 пациентов выздоровели.

Киев лидирует среди регионов страны по числу случаев коронавирусной инфекции – более 27 тыс.

Возможными местами для устройства дополнительных госпиталей в столице замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко называл также Выставочный центр и больницы Академии медицинских наук.