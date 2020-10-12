За сутки в мире от COVID-19 скончалось более 4 тыс. человек

С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели почти 26 млн заболевших.

Умерли уже 1,075 млн пациентов с COVID-19 Фото: ЕРА

К утру 12 октября количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 37,4 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали уже 1 075 942 человек (накануне сообщалось о 1 071 388 погибших). Выздоровели от коронавирусной инфекции почти 26 млн заболевших.

Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США (7,8 млн), умерли от болезни почти 215 тыс. американцев, выздоровели – 3,08 млн.

На втором месте по распространению инфекции в мире Индия (7,05 млн заболевших, 6,08 млн из них уже выздоровели, 108 тыс. – умерли), на третьем – Бразилия (5,1 млн заболевших, 4,5 млн выздоровевших, 150 тыс. умерших), на четвертом – Россия (1,3 млн заболевших, 1,16 млн выздоровевших, 22,5 тыс. умерших).

В пятерку стран с наибольшим распространением коронавируса входит также Колумбия (991 тыс. заболевших, почти 790 тыс. выздоровевших, 27,8 тыс. умерших).

Украина остается на 25-м месте в рейтинге Университета Джонса Хопкинса.