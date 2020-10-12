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За сутки в мире от COVID-19 скончалось более 4 тыс. человек

С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели почти 26 млн заболевших.

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Умерли уже 1,075 млн пациентов с COVID-19
Умерли уже 1,075 млн пациентов с COVID-19
Фото: ЕРА

К утру 12 октября количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 37,4 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали уже 1 075 942 человек (накануне сообщалось о 1 071 388 погибших). Выздоровели от коронавирусной инфекции почти 26 млн заболевших. 

Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США (7,8 млн), умерли от болезни почти 215 тыс. американцев, выздоровели – 3,08 млн. 

На втором месте по распространению инфекции в мире Индия (7,05 млн заболевших, 6,08 млн из них уже выздоровели, 108 тыс. – умерли), на третьем – Бразилия (5,1 млн заболевших, 4,5 млн выздоровевших, 150 тыс. умерших), на четвертом – Россия (1,3 млн заболевших, 1,16 млн выздоровевших, 22,5 тыс. умерших).

В пятерку стран с наибольшим распространением коронавируса входит также Колумбия (991 тыс. заболевших, почти 790 тыс. выздоровевших, 27,8 тыс. умерших). 

Украина остается на 25-м месте в рейтинге Университета Джонса Хопкинса. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, Колумбия, Бразилия, жертвы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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