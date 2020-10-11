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В мире за трое суток COVID-19 подтвердили почти у 1,1 млн людей – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, 11 октября в мире зарегистрировали более 347 тыс. инфицированных COVID-19. Сутками ранее коронавирус обнаружили у рекордного числа больных – 378 тыс.

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11 октября в мире скончались 5497 больных с коронавирусной инфекцией
11 октября в мире скончались 5497 больных с коронавирусной инфекцией
Фото: ЕРА

За трое суток коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 1,1 млн жителей планеты. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 октября.

За последние сутки таких случаев зарегистрировали в мире почти 348 тыс.

Сутками ранее был установлен мировой рекорд – 383 тыс. новых инфицирований, 9 октября – почти 351 тыс.

Общее число случаев COVID-19 достигло в мире с начала пандемии показателя 37,1 млн. Умерли уже более 1,07 млн пациентов.

За 11 октября в мире скончались 5497 больных с коронавирусной инфекцией.

В пятерку стран с наибольшим количеством инфицирований входят США (почти 7,6 млн), Индия (более 7 млн), Бразилия (более 5 млн), Россия (почти 1,3 млн) и Колумбия (почти 0,9 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 11 октября зарегистрировано более 261 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из которых 4768 – за последние сутки. Умерли 4972 больных с COVID-19, 112 570 пациентов выздоровели.

Теги: Россия, США, Индия, Колумбия, ВОЗ, Бразилия, рекорд, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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