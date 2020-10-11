Глава МВД Молдовы второй раз заболел COVID-19

Глава МВД Молдовы Павел Войку, который весной уже переболел коронавирусной инфекцией, осенью попал в реанимацию с COVID-19.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил 11 октября в Facebook, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

"В сентябре я обнаружил проблему со здоровьем, которая внезапно привела к ослаблению моего иммунитета, и по этой причине я стал уязвимым для инфекции COVID-19. На прошлой неделе после прохождения теста у меня подтвердился положительный результат на коронавирус. Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение", – написал Войку.

По словам министра, его здоровье улучшилось и он надеется "скоро вернуться к работе".

Весной 47-летний Войку уже переболел коронавирусной инфекцией, отмечает eSP.md.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 11 октября в мире коронавирусом заразилось 37,26 млн человек, 1,07 млн из них скончались, почти 26 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Молдове подтверждено почти 62 тыс. случаев инфицирования, 1458 пациентов скончались.