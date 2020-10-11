Число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 7 млн человек

За последние сутки в Индии было подтверждено почти 75 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. По общему количеству заболевших Индия уступает только США.

Индия занимает второе место в мире по числу инфицированных COVID-19 Фото: EPA

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 7 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

На момент публикации новости в стране было зарегистрировано 7 053 806 случаев инфицирования, почти 75 тыс. из них – за прошедшие сутки. По общему числу заболевших Индия уступает только Соединенным Штатам, где коронавирусом заразилось 7,7 млн человек.

По данным министерства здравоохранения Индии, более 6,07 млн пациентов с COVID-19 уже выздоровели, 108,3 тыс. человек скончались (+918 за прошедшие 24 часа).

Как отмечает агентство Reuters, 1 млн случаев COVID-19 в Индии был подтвержден менее чем за две недели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 11 октября в мире коронавирусом заразилось 37,2 млн человек, 1,07 млн из них скончались, 25,88 млн выздоровели, сообщает Университет Хопкинса.