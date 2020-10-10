Во Франции из-за роста заболеваемости могут отменить все не связанные с коронавирусом операции

Во Франции существенно выросла заболеваемость коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в пятницу достиг рекордного показателя за все время пандемии – диагноз был подтвержден более чем у 20 тыс. человек.

Власти северных регионов Франции призвали медицинские учреждения готовиться к отмене всех операций и процедур, не связанных с коронавирусом. Об этом пишет Le Monde.

Как отмечает газета, решение может быть принято в случае перегрузки системы здравоохранения из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом: в пятницу, 9 октября, во Франции было подтверждено более 20 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, что является максимумом с начала пандемии.

Уровень заболеваемости в Лилле, столице региона О-де-Франс, достиг 308 человек на 100 тыс. населения, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 116,2. Представители региональных властей считают, что это свидетельствует об "очень сильной циркуляции вируса" и "тревожной эпидемической ситуации".

С сегодняшнего дня в Лилле как минимум на две недели закрыли все бары и кафе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 10 октября в мире зафиксировали 36,88 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,66 млн человек.

Франция входит в число самых пострадавших от коронавируса государств. В стране заразились более 700 тыс. человек, 32 тыс. из них скончались.