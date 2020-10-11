Трамп больше не заразен – врач

Результаты ПЦР-теста президента США Дональда Трампа на COVID-19 свидетельствуют о том, что риска передачи коронавирусной инфекции от Трампа к другим людям нет, сообщил врач президента Шон Конли, его заявление опубликовали на сайте Белого дома 10 октября.
Конли не уточнил, отрицательный ли ПЦР-тест Трампа, но сообщил, что американский президент выполнил условия Центра по контролю и профилактике заболеваний для прекращения изоляции.
"Намного более 24 часов" у Трампа не было температуры, а результаты диагностических тестов показали, что "признаков активного размножения вируса" нет, заявил Конли.
CNN, основываясь на заявлении врача, пришел к выводу, что Трампу разрешили вернуться к активному графику работы.
Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали.
В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.
10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома.