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Трамп больше не заразен – врач

У президента США Дональда Трампа не было температуры намного более последних 24 часов, результаты диагностических тестов показали, что "признаков активного размножения" коронавируса нет, заявил его врач Шон Конли. При этом из сообщения медика не ясно, получил ли Трамп отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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Трамп 2 октября получил положительный результат теста на коронавирус, 7-го его врач заявил о появлении у президента антител к вирусу
Трамп 2 октября получил положительный результат теста на коронавирус, 7-го его врач заявил о появлении у президента антител к вирусу
Фото: ЕРА

Результаты ПЦР-теста президента США Дональда Трампа на COVID-19 свидетельствуют о том, что риска передачи коронавирусной инфекции от Трампа к другим людям нет, сообщил врач президента Шон Конли, его заявление опубликовали на сайте Белого дома 10 октября. 

Конли не уточнил, отрицательный ли ПЦР-тест Трампа, но сообщил, что американский президент выполнил условия Центра по контролю и профилактике заболеваний для прекращения изоляции. 

"Намного более 24 часов" у Трампа не было температуры, а результаты диагностических тестов показали, что "признаков активного размножения вируса" нет, заявил Конли.

CNN, основываясь на заявлении врача, пришел к выводу, что Трампу разрешили вернуться к активному графику работы.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома.

Теги: США, Белый дом, вирус, Дональд Трамп, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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