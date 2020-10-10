Трамп заявил, что готов сдать плазму крови для лечения других пациентов с COVID-19

В США с августа применяют переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу. Президент Дональд Трамп сказал, что чувствует себя здоровым после перенесенного COVID-19 и хочет пожертвовать плазму.

Президент США Дональд Трамп выразил желание стать донором плазмы крови с антителами к коронавирусу, об этом он сказал 9 октября в интервью Fox News.

"Я сделаю это. На самом деле, никто не задавал мне этот вопрос, но я сделаю это, если это от меня требуется", – заявил глава Белого дома.

По его словам, он "почти закончил" лечение и уже не принимает медикаменты, но не знает результатов своего последнего теста на коронавирус.

Трамп признал, что неделю назад не чувствовал себя так, "как должен чувствовать себя президент США", испытывая проблемы с легкими. Но сейчас все симптомы ушли.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом.

7 октября его врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

23 августа больные COVID-19 в США получили право на лечение методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.