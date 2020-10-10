Очередной раунд дебатов между Трампом и Байденом отменен

8 октября штабы кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа сообщили, что не хотят проводить дебаты 15 октября в заочном формате.

Дебаты между Трампом и Байденом 15 октября не состоятся Фото: EPA

Комиссия по президентским дебатам официально отменила запланированные на 15 октября дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление комиссии.

В четверг, 8 октября, штабы кандидатов выступили против проведения второго раунда дебатов в заочном формате и предложили провести мероприятие позже. Так, команда Байдена считает, что дебаты могут состояться 20-го и 22 октября, штаб Трампа предлагает провести их 22-го и 29 октября.

"Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет и [комиссия] займется подготовкой к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября", – сказано в заявлении комиссии.

29 сентября Трамп и Байден провели в Кливленде первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, а третий – в Нэшвилле 22 октября.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. К вечеру того же дня его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19.

Байден после дебатов сдавал тест на коронавирус, он не заразился.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.