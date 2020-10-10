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Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тыс. избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

Контроль за соблюдением честности голосования отсутствует, заявил президент США Дональд Трамп.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября
Выборы президента США должны состояться 3 ноября
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. избирателей получили ложные бюллетени для голосования по почте на президентских выборах в США. Об этом он сообщил 9 октября на своей странице в  Twitter.

"50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для голосования по почте. Контроль за соблюдением честности голосования отсутствует. Сфальсифицированные выборы", – заявил Трамп.

В избирательной комиссии округа сообщили АР, что всего в округе Франклин, штат Огайо, 237 498 бюллетеней для голосования, 49 669 из них были с ошибками. Это около 6% от всех зарегистрированных избирателей округа Франклин (примерно 880 тыс.) и 0,6% – от всех избирателей штата Огайо.

Представители комиссии отметили, что уже начался процесс печати исправленных бюллетеней и заполнения конвертов для отправки. В ведомстве пообещали, что доставят их по почте в течение 72 часов.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: США, демократия, фальсификации, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, Огайо, выборы президента США 2020
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