Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тыс. избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

Контроль за соблюдением честности голосования отсутствует, заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. избирателей получили ложные бюллетени для голосования по почте на президентских выборах в США. Об этом он сообщил 9 октября на своей странице в Twitter.

"50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для голосования по почте. Контроль за соблюдением честности голосования отсутствует. Сфальсифицированные выборы", – заявил Трамп.

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020