"Трамп предпочитает верить Путину, а не разведслужбам США". Дебаты Пенса и Харрис. Главное

Что произошло

Спустя неделю после первого раунда предвыборных дебатов президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена прошли дебаты между их напарниками по избирательной кампании – действующим вице-президентом республиканцем Майком Пенсом и сенатором от Калифорнии демократом Камалой Харрис. Оба претендуют на пост вице-президента США с избранием 3 ноября 2020 года нового американского главы.

Зачастую дебаты между потенциальными вице-президентами не привлекают широкую аудиторию и не дают, в отличие от дебатов первых лиц избирательной кампании, зашкаливающих телерейтингов (предвыборную перепалку между Трампом и Байденом смотрели, по данным компании Nielsen, свыше 70 млн человек только в США). Но дискуссия между Харрис и Пенсом стала исключением, поскольку, по оценкам авторитетного аналитического центра Brookings Institution, стала самой важной за последние 40 лет.

Важной не столько из-за того, кто и о чем дебатировал. Причина – преклонный возраст претендентов именно на президентский пост. К моменту инаугурации 20 января 2021 года Трампу будет 74 года, Байдену ­– 78. Первый уже заболел COVID-19, второй еще с 1980-х сталкивался с проблемами со здоровьем, подчеркивается в публикации аналитического центра. А значит, высока вероятность, что это были дебаты не просто кандидатов в вице-президенты, но и в президенты, поскольку по конституции США, если глава государства не в состоянии исполнять свои обязанности, власть переходит к вице-президенту.

Вопрос о готовности претендентов в случае чего занять президентский пост прозвучал на дебатах одним из первых.

Фото: ЕРА

Подготовительные детали

Дебаты прошли в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта), в концертном зале местного университета. Из-за того, что после первых дебатов Трамп – Байден президент США заразился коронавирусом, протокол безопасности был усилен. Теперь расстояние между кандидатами было не два, а почти четыре метра, плюс между ними были установлены два прозрачных органических стекла. Число зрителей в зале было сокращено, причем каждый обязан был быть в маске.

Дискуссия, модератором которой выступила известная американская журналистка, руководитель вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж, длилась полтора часа и была разбита на девять тематических сегментов по 10 минут каждый. Кто отвечает первым, было решено с помощью подкинутой монетки, в итоге открыла дебаты Харрис.

Камала Харрис и Майк Пенс в самом начале дебатов, между ними две специальные перегородки из органического стекла, чтобы исключить любую возможность заразиться коронавирусом. Фото: ЕРА.

В отличие от дебатов Трамп – Байден дискуссия Харрис – Пенс оказалась более вежливой, во всяком случае никто не просил оппонента "заткнуться", а лишь просил дать договорить. По подсчетам телекомпании NBC, Пенс перебил Харрис 16 раз, а она его – девять. Для сравнения: Трамп в течение полутора часов перебивал Байдена 73 раза.

61-летний Пенс считался более опытным в подобных дебатах. Во-первых, четыре года назад, во время избирательной кампании 2016 года, у него уже был идентичный опыт. Во-вторых, за плечами Пенса не только политический, но и журналистский опыт: в молодости он работал теле- и радиоведущим. Несмотря на это, Пенс очень серьезно готовился к нынешним дебатам. По информации CNN, соратник Трампа перед встречей с Харрис имитировал дебаты в режиме реального времени – полтора часа без перерыва, а помогала ему небольшая группа советников из штаба республиканцев.

Не новичок в публичных дискуссиях и 55-летняя сенатор Харрис. За ее плечами не только работа в Конгрессе, но и почти шестилетний опыт работы генеральным прокурором штата Калифорния и семилетний опыт на посту окружного прокурора Сан-Франциско. В случае победы Байдена на президентских выборах Харрис станет первой женщиной в истории США на посту вице-президента.

О чем дебатировали

Об эпидемии и вакцине от коронавируса. Эта тема открыла дебаты и обозначила тактику сторон: и Харрис, и Пенс большей частью нападали и обвиняли друг друга. Причем представитель демократов была предельно эмоциональна, а представитель республиканцев – подчеркнуто сдержан.

Харрис с ходу обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации о коронавирусе в самом начале пандемии. По ее словам, Белый дом еще 28 января 2020 года знал о масштабах разворачивающейся проблемы, но начал предпринимать конкретные шаги лишь 13 марта, когда по всему миру уже была объявлена пандемия.

"Американский народ слишком многим пожертвовал из-за некомпетентности этой администрации", – заявила Харрис, добавив, что из-за коронавируса умерли 210 тыс. граждан США, 7 млн заразились, каждый пятый бизнес был закрыт, 30 млн жителей нуждаются в пособии по безработице.

В ответ Пенс, возглавляющий в Белом доме рабочую группу по борьбе с эпидемией, заявил, что вина за тяжелые последствия распространения коронавируса лежит на Китае и Всемирной организации здравоохранения, которые скрывали информацию. Вице-президент также напомнил, что Трамп "пошел на беспрецедентный шаг, закрыв авиасообщение с Китаем, но "Джо Байден был против этого решения, сказав, что это истерика".

Кандидат в вице-президенты от демократов , сенатор от Калифорнии и бывший генеральный прокурор этого штата Камала Харрис. Фото: ЕРА

На вопрос ведущей, следует ли американцам соглашаться на вакцинацию в случае, если Трамп утвердит этот медицинский препарат до выборов, Харрис коротко подчеркнула, что, "если врачи подтвердят, что она безопасна, я первая стану в очередь за этой вакциной, но, если это скажет Трамп, я не буду доверять такой вакцине".

В ответ Пенс обвинил Харрис в "политическом интриганстве" и "подрыве доверия общественности" к разрабатываемой в США вакцине.

О возрасте Трампа и Байдена и вероятности, что они не смогут исполнять президентские обязанности. Оба кандидата ушли от ответа на вопрос, как они оценивают роль вице-президента в случае, если президент потеряет трудоспособность.

Харрис вместо прямого ответа рассказала, что у нее с Байденом общие ценности, несмотря на то, что она дочь иммигрантов из Индии и Ямайки. Еще она напомнила, что была первой в истории США темнокожей женщиной-генпрокурором и второй, кого избрали в Сенат. Пенс и вовсе продолжил отвечать на вопрос о вакцине из первого сегмента дебатов.

Кандидат от республиканцев, действующий вице-президент Майк Пенс. Фото: ЕРА

О Китае и роли США в мире, а также о Путине. Харрис обвинила Трампа и его администрацию в провальной экономической политике в отношениях с Китаем, которая привела США к "потере репутации".

"Си Цзиньпин, глава Коммунистической партии Китая, больше уважаем в мире, чем президент США и наш главнокомандующий – вот к чему привела политика Трампа! Это полный провал!" – заявила представитель демократов.

Сенатор также обвинила главу Белого дома в предательстве международных партнеров и дружбе с диктаторами вроде Владимира Путина, а также в том, что в вопросе вмешательства России в выборы США Трамп больше доверяет президенту РФ, чем американской разведке.

"Дональд Трамп, как мы видели, предал наших [международных] друзей и преклоняется перед такими диктаторами, как Путин. Я работала в комитете разведки в Сенате. Разведсообщество Америки сказало, что Россия вмешивалась в наши президентские выборы 2016 года и пытается сделать это в этом году. Но Дональд Трамп, главнокомандующий вооруженными силами США, предпочитает верить Владимиру Путину, а не нашим разведслужбам!" – подчеркнула Харрис.

По словам представителя демократов, Трамп никак не отреагировал на информацию американской разведки, что Россия в Афганистане тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США.

"Россия обещала вознаграждение террористам, чтобы они убивали наших солдат, а Трамп после этого шесть раз говорил с Путиным и ни разу эту тему не поднял! Джо Байден никогда бы подобного не позволил и не спустил бы Путину такое поведение, он бы призвал Россию к ответу за любую угрозу безопасности нашей страны и нашим войскам", – заявила Харрис.

В ответ Пенс напомнил, что Трамп не только уважает международных партнеров, но и исполняет обещания, данные предшественниками. Например, подчеркнул представитель республиканцев, перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. "Джо Байден обещал это сделать, но не сделал", – напомнил Пенс.

Вице-президент подчеркнул, что именно Трамп настоял и добился, чтобы все страны – члены НАТО начали платить взносы в бюджет Альянса, а также напомнил, что США за последнее время усилили свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пенс также подчеркнул, что именно при Трампе была разгромлена международная террористическая организация "Исламское государство".

Майк Пенс, модератор Сьюзен Пейдж, Камала Харрис. Фото: ЕРА

Чуть-чуть об Украине. Представитель республиканцев косвенно упомянул и об Украине, когда обвинил оппонентов из Демократической партии в бесчисленных попытках поставить под сомнение легитимность правления Трампа и объявить ему импичмент "из-за одного телефонного звонка".

Пенс намекнул на телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля 2019 года, который демократы посчитали давлением на официальный Киев и который стал одной из причин начала рассмотрения процедуры импичмента в Конгрессе США.

Помимо озвученных выше тем, кандидаты коснулись вопросов экономики, изменения климата, расовой дискриминации и Верховного суда. Интересно, что Пенс уклонился от ответа на вопрос, согласится ли Трамп в случае проигрыша на выборах признать поражение и добровольно сдать полномочия.

"Если выборы будут свободными и честными, если мы будем уверены в них, то я всем сердцем верю, что президент Трамп будет переизбран еще на четыре года", – сказал Пенс.

Реакция на дебаты

И Трамп, и Байден остались довольны выступлениями своих напарников, о чем незамедлительно сообщили в социальных сетях.

"Майк Пенс выиграл по-крупному!" – написал Трамп в своем Twitter после окончания дебатов, а в ходе трансляции мероприятия писал: "Майк Пенс отлично справляется. Она [Камала Харрис] делает сплошные ошибки".

Mike Pence WON BIG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

"Камала Харрис, мы все тобой гордимся", – отметил в свою очередь Джо Байден.

.@KamalaHarris, you made us all proud tonight. — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

"Никогда еще что-то настолько скучное не ценилось так высоко", – озаглавила The New York Times свою статью о впечатлениях зрителей от дебатов Харрис – Пенс.

Профессор Филлип Браун из Северо-Западного университета в комментарии WBBM Newsradio назвал дебаты скучными.

"Типичные дебаты, не думаю, что в них можно что-то выделить, и я не думаю, что в дебатах был победитель", – отметил профессор Браун, добавив, что ни Пенс, ни Харрис не предложили избирателям ничего нового, а просто "повторили тезисы избирательной кампании".

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