Трамп планирует возобновить предвыборную кампанию 12 октября – СМИ

После болезни президент США Дональд Трамп первым делом намерен посетить Пенсильванию и Мичиган, сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп планирует вернуться к своей предвыборной кампании на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Американский президент намерен 12 октября отправиться в Пенсильванию, а 13-го – посетить Мичиган.

На 15 октября Трамп планирует провести дебаты со своим соперником по выборам демократом Джо Байденом, они состоятся в Майами.

Кроме того, действующий президент намерен посетить Флориду.

Агентство пишет, что планы Трампа могут поменяться.

29 сентября Трамп и Байден провели первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Второй раунд состоится 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Во время первого раунда дебатов политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали.

Байден после дебатов сдал тест на коронавирус, он не заразился.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа, доктор Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.