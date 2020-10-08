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Демократ Харрис на дебатах с Пенсом сказала, что Трамп больше верит Путину, чем американской разведке

Американское разведсообщество и ФБР сказали, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году и пытается это сделать в 2020-м, заявила кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис во время предвыборных дебатов с действующим вице-президентом США Майком Пенсом. Она сказала, что президент США Дональд Трамп преклоняется перед "такими диктаторами", как российский президент Владимир Путин. Пенс отбросил обвинения Харрис.

Пенсом и Харрис были разделены двумя перегородками во время дебатов
Пенсом и Харрис были разделены двумя перегородками во время дебатов
Фото: ЕРА

Сенатор от штата Калифорния, кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис во время предвыборных дебатов с действующим вице-президентом США Майком Пенсом, баллотирующимся на этот пост от Республиканской партии, обвинила президента Дональда Трампа в "преклонении перед диктаторами". 

Трансляцию дебатов вел телеканал "Настоящее время"

"Мы должны вместе [с партнерами] противостоять противникам и сдерживать их. Но Дональд Трамп, как мы видели, предал наших друзей, он преклоняется перед диктаторами – такими, как [президент РФ Владимир] Путин. Разведсообщество Америки нам сказало, что Россия вмешивалась в наши президентские выборы 2016 года и пытается сделать это в этом году. Директор ФБР то же самое сказал, но Дональд Трамп, главнокомандующий военных сил США предпочитает верить Владимиру Путину, а не слову наших разведслужб", – сказала она. 

Пенс отбросил ее обвинения. Он напомнил об убийстве командира элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, отметил, что Трамп добился увеличения взносов членов НАТО. 

"Америка и наши партнеры в большей безопасности сегодня", – считает Пенс. 

Харрис, как и бывший вице-президент США Джо Байден на дебатах с Трампом, напомнила о публикации The New York Times, которая писала, что РФ платила талибам за убийства военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США. 

"Трамп с тех пор шесть раз говорил с Путиным и ни разу не поднял эту тему. Байден никогда бы этого не позволил", – утверждает Харрис. 

Единственный раунд дебатов между Харрис и Пенсом прошел в Университете Юты, кандидаты на пост вице-президента были разделены двумя перегородками из плексигласа. Барьер, целью которого было обезопасить Харрис и Пенса от COVID-19, установили по инициативе штаба демократов, писали СМИ. Пенс предложение не поддерживал, а его пресс-секретарь Кэти Миллер назвала перегородки "крепостью"

Трамп и Байден, которые баллотируются на пост президента США, провели первый из трех раундов дебатов 29 сентября. 

Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. Вторые дебаты кандидатов в президенты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Трамп 2 октября сообщил, что болен COVID-19, он несколько дней провел в госпитале, но уже вернулся к работе в Белом доме. Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, ФБР, дебаты, Талибан, Майк Пенс, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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