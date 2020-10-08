Трамп вернулся к работе в Белом доме

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение возле Овального офиса Белого дома.

Президент США Дональд Трамп после инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 вернулся к работе в Белом доме. Об этом 8 октября он сообщил в видеообращении на своей странице в Twitter.

"Надеюсь вы меня узнали, это ваш любимый президент, и я стою напротив Овального офиса Белого дома. Один день назад я вернулся из военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где провел четыре дня", – рассказал он.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Конли заявлял, что основные показатели жизнедеятельности президента, в частности уровень насыщения крови кислородом, в норме.