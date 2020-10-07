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Трамп приказал рассекретить документы о связях с Россией и переписке Клинтон

Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы о расследовании связей с Россией и деле об использовании бывшим государственным секретарем США Хиллари Клинтон личной почты в служебных целях.

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Трамп: все документы о связях с Россией рассекречены уже давно
Трамп: все документы о связях с Россией рассекречены уже давно
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы по расследованию связей с Россией и дела о взломе электронной почты его конкурентки на выборах 2016 года, бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter 6 октября.

"Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории – связанного с Россией обманом. Это же касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких пересмотров!", – написал Трамп.

В еще одном сообщении Трамп написал, что все документы по расследованию о связях с Россией он уже давно рассекретил.

"К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно с учетом того, что это, вероятно, величайшее политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!" – добавил президент США.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Россия эти обвинения отвергает. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения "ерундой", а в Белом доме заявили, что готовят "пропорциональный ответ" на действия российских хакеров.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

ФБР расследовало возможное использование Клинтон личной почты в служебных целях с августа 2015 года. Проверка в отношении Клинтон началась после того, как выяснилось, что она, будучи госсекретарем США в 2009–2013 годах, использовала свой личный сервер для служебной переписки.

В сентябре 2019 года стало известно, что администрация президента Дональда Трампа активизировала расследование о личной переписке Клинтон.

Согласно вердикту ФБР, передача рабочих писем Клинтон вне защищенных государственных каналов не является умышленным нарушением законодательства с ее стороны.

Государственный департамент США завершил внутреннее расследование по переписке Клинтон в октябре прошлого года, установив 91 случай отправки секретной информации в личную электронную почту Клинтон. При этом следователи не обнаружили убедительных доказательств "систематического и преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Кремль, ЦРУ, ФБР, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, расследование, переписка, выборы в США, Роберт Мюллер
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