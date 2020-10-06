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"Крепость" из оргстекла. Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США отгородят барьером

Расстояние между кандидатами в вице-президенты США республиканцем Майком Пенсом, который сейчас занимает этот пост, и Камалой Харрис (Демократическая партия) увеличат до 3,6 метра на дебатах.

Дебаты Харрис и Пенса пройдут 7 октября в Университете Юты
Дебаты Харрис и Пенса пройдут 7 октября в Университете Юты
Фото: ЕРА

Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США республиканец Майк Пенс, который сейчас занимает этот пост, и Камала Харрис (Демократическая партия) будут разделены стенкой из оргстекла. Об этом 5 октября сообщила комиссия, которая ведет наблюдение за дебатами (CPD), сообщает ВВС.

Кроме того, расстояние между кандидатами увеличат с двух до 3,6 метра.

Как пишет Politico, барьер установят по инициативе команды Харрис, тогда как в штабе Пенса не поддержали такое решение. Спикер Пенса Кэти Миллер призвала оппонентов действовать, "если сенатор Харрис хочет построить крепость вокруг себя".

Пресс-секретарь Харрис Сабрина Сингх в Twitter ответила ей: "Кэти Миллер насмехается над нашим желанием создать барьер из плексигласа на стадии дебатов, когда ее собственный босс, как считается, возглавляет специальную группу по COVID-19 и тоже должен выступать в ее защиту".

Дебаты Харрис и Пенса пройдут 7 октября в Университете Юты (город Солт-Лейк-Сити).

Решение изменить противоэпидемические правила проведения дебатов в США приняли после того, как президент США Дональд Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом.

29 сентября республиканец Трамп и бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, которые баллотируются на пост президента США, провели первый из трех раундов дебатов.

Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. Вторые дебаты кандидатов в президенты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: США, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, Майк Пенс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Камала Харрис
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