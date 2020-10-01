В США изменят формат следующих дебатов Трампа и Байдена

В формат дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом, бывшим вице-президентом Джо Байденом внесут дополнения, чтобы упорядочить дискуссии, сообщили в комиссии по президентским дебатам США.



В США решили изменить формат оставшихся двух раундов дебатов между действующим президентом страны Дональдом Трампом и его оппонентом, бывшим вице-президентом Джо Байденом. Об этом сообщила комиссия по президентским дебатам 30 сентября.

Предыдущие дебаты показали необходимость внесения дополнений в формат следующих дискуссий, чтобы "обеспечить более упорядоченное обсуждение вопросов", заявили в комиссии.

Дополнения пообещали внимательно рассмотреть и вскоре объявить.

Комиссия поблагодарила за профессионализм и навыки американского телеведущего на канале Fox News Криса Уоллеса, который был модератором первых дебатов Трампа и Байдена.

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США (Трамп – от Республиканской партии, Байден – от Демократической). 29 сентября они провели первый из трех раундов дебатов.

Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса.

Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. По данным опроса телеканала CNN совместно с компанией SSRS, шесть из 10 наблюдателей за дебатами сказали, что Байден лучше справился с вопросами, и только 28% сказали, что лучшим был Трамп.

Вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.