Трамп рассказал, когда обнародует свою налоговую декларацию

Президент США Дональд Трамп обнародует свою налоговую декларацию, когда она будет готова. Об этом он заявил на дебатах с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес спросил Трампа, правдива ли публикация The New York Times о том, что он в 2016-м и в 2017 годах перевел по статье федеральных налогов всего по $750, а подоходный налог не платил 10 из последних 15 лет.
"Я заплатил миллионы долларов налогов, миллионы долларов подоходного налога", – ответил глава Белого дома.
Тогда Байден попросил Трампа показать его налоговую декларацию.
"Вы увидите [мою налоговую декларацию], как только она будет готова", – сказал Трамп.
В отличие от прежних президентов США, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.
Байден обнародовал свою декларацию за 2019 год перед дебатами, 29 сентября.
Трамп и Байден баллотируются на пост президента США (Трамп – от Республиканской партии, Байден – от Демократической). В ночь на 30 сентября они провели первый из трех раундов очных встреч. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.
Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.
Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.