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Трамп рассказал, когда обнародует свою налоговую декларацию

The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп 10 из 15 последних лет не платил подоходный налог. Он ответил, что заплатил "миллионы долларов" подоходного налога.

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Трамп: Я заплатил миллионы долларов налогов
Трамп: Я заплатил миллионы долларов налогов
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп обнародует свою налоговую декларацию, когда она будет готова. Об этом он заявил на дебатах с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес спросил Трампа, правдива ли публикация The New York Times о том, что он в 2016-м и в 2017 годах перевел по статье федеральных налогов всего по $750, а подоходный налог не платил 10 из последних 15 лет.

"Я заплатил миллионы долларов налогов, миллионы долларов подоходного налога", – ответил глава Белого дома. 

Тогда Байден попросил Трампа показать его налоговую декларацию. 

"Вы увидите [мою налоговую декларацию], как только она будет готова", – сказал Трамп. 

В отличие от прежних президентов США, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.

Байден обнародовал свою декларацию за 2019 год перед дебатами, 29 сентября.

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США (Трамп – от Республиканской партии, Байден – от Демократической). В ночь на 30 сентября они провели первый из трех раундов очных встреч. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.

Теги: США, налоги, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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