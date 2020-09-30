Трамп рассказал, когда обнародует свою налоговую декларацию

The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп 10 из 15 последних лет не платил подоходный налог. Он ответил, что заплатил "миллионы долларов" подоходного налога.

Президент США Дональд Трамп обнародует свою налоговую декларацию, когда она будет готова. Об этом он заявил на дебатах с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес спросил Трампа, правдива ли публикация The New York Times о том, что он в 2016-м и в 2017 годах перевел по статье федеральных налогов всего по $750, а подоходный налог не платил 10 из последних 15 лет.

"Я заплатил миллионы долларов налогов, миллионы долларов подоходного налога", – ответил глава Белого дома.

Тогда Байден попросил Трампа показать его налоговую декларацию.

"Вы увидите [мою налоговую декларацию], как только она будет готова", – сказал Трамп.