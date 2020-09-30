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Трамп уклонился от осуждения идеи превосходства белой расы

Президент США Дональд Трамп не стал осуждать представителей идеологии превосходства белых, которых связывают с погромами в США.

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Трамп: Нужно что-то делать с "Антифа" и левыми радикалами, потому что проблемы не справа, а слева
Трамп: Нужно что-то делать с "Антифа" и левыми радикалами, потому что проблемы не справа, а слева
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп во время теледебатов со своим главным конкурентом на выборах Джо Байденом не стал прямо осуждать идеологию белого расизма. Видео дебатов с русской озвучкой опубликовано на YouTube-канале "Настоящее время".

Когда модератор дебатов Крис Уоллес спросил Трампа, готов ли он осудить белых супрематистов и представителей левого движения "Антифа" и призвать их перестать разжигать насилие в городах, американский президент ответил, что может это сделать, однако сам он в основном видит насилие "со стороны левых".

"Все неприятное слева, а не справа. Я готов сделать все, что необходимо. Кого вы хотите, чтобы я заклеймил позором? "Гордые парни" (крайне правая неофашистская организация, которая пропагандирует и участвует в политическом насилии. – "ГОРДОН"), прекратите и ждите команды. Я скажу вам вот что: нужно что-то делать с "Антифа" и левыми радикалами, потому что проблемы не справа, а слева", – заявил он.

Он также отметил, что "Антифа" – опасная для всех левая группа.

Белый супрематизм или превосходство белых – одна из расистских концепций, опирающаяся на мнение, что белые люди превосходят других людей по расовым особенностям. Представителей этого движения связывают с погромами, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его гибель привела к массовым протестам в США и за их пределами.

В частности, полиция Миннеаполиса утверждает, что действия человека, известного как "Мужчина с зонтиком", стали катализатором массового насилия в городе, пишет BBC. Этот неизвестный разгромил магазин, который позже подожгли. В полиции считают, что он связан с группировкой "Арийские ковбои", которые являются сторонниками теории о превосходстве белых.

Теги: США, Джо Байден, расизм, Дональд Трамп, Джордж Флойд
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