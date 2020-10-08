Трамп заявил, что больницы обеспечат американцев бесплатными лекарствами от COVID-19

Переболевший COVID-19 американский президент Дональд Трамп рассказал, что в больнице врачи давали ему регенерон, после чего он почувствовал себя лучше. Трамп сказал, что подготовил разрешение на использование этого лекарства и его аналогов в больницах.

Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении в Twitter 7 октября заявил, что гражданам страны будет предоставлено такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам.

"Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить", – сказал Трамп.

Он рассказал, что когда лечился от COVID-19, врачи давали ему регенерон "и другие вещи", после чего он почувствовал себя лучше.

В связи с этим он подготовил разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. По словам Трампа, сотни тысяч доз этих препаратов будут переданы больницам, чтобы пациентов лечили ими бесплатно.

Американский президент добавил, что из-за политических разногласий вакцина от коронавируса в США будет готова только после выборов.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Лечащий врач президента Шон Конли заявлял, что основные показатели жизнедеятельности президента, в частности уровень насыщения крови кислородом, в норме.