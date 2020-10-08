Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 5 млн

В Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 5 млн, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.
За прошедшие сутки в Бразилии выявили 31 553 новых случаев, число заразившихся достигло 5 000 694.
Умерли от COVID-19 в стране 148 228 человек, из них 734 – за последние сутки.
Выздоровели от коронавирусной болезни 4 391 424 человек.
Бразилия находится на третьем месте в мире по масштабам распространения коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 8 октября в мире зафиксировали 36,077 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество жертв болезни достигло 1,055 млн, выздоровели уже 25,14 млн человек.