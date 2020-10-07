Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2020
 
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Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров

По словам американской актрисы Сары Джессики Паркер, она не припоминает ничего, что бы парализовало культуру и экономику страны так, как пандемия, вызванная распространением коронавируса.

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Паркер считает, что людям необходим театр, чтобы отвлекаться от быта
Паркер считает, что людям необходим театр, чтобы отвлекаться от быта
Фото: ЕРА

Американская актриса Сара Джессика Паркер в интервью, которое опубликовано 7 октября на сайте Variety, назвала нынешнюю ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, чистилищем, которое порождает болезненную неуверенность в будущем. 

Актриса отметила, что не припоминает ничего, что бы настолько могло парализовать жизнь и экономику страны.

Джессика Паркер подчеркнула, что люди нуждаются в том, чтобы отвлекаться от быта, но пандемия лишила их такой возможности. 

По словам актрисы, открытые театры сейчас необходимы Нью-Йорку не только ради возобновления культурной жизни в городе, но и потому, что в этой сфере трудоустроены тысячи людей других профессий, будь то доставка еды или химчистка одежды.

Джессика Паркер заявила, что остается реалисткой и понимает, что театры нескоро смогут принять зрителей без защитных масок, а открывшись, уже никогда не будут прежними. Актриса считает, что в театральной сфере неизбежен "культурный сдвиг".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 октября в мире коронавирусом заразилось более 35,9 млн человек, умерло 1,05 млн. В США количество заболевших COVID-19 превысило 7,5 млн. От осложнений умерло более 211 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Теги: США, театр, Нью-Йорк, Сара Джессика Паркер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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