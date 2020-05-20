"Мы прошли долгий путь, детка". Джессика Паркер поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Звезда сериала "Секс и город", американская актриса Сара Джессика Паркер вышла замуж за коллегу Мэтью Бродерика 19 мая 1997 года. В 2008 году брак актрисы оказался под угрозой из-за измены мужа.

55-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер 20 мая отмечает 23-ю годовщину со дня регистрации брака с актером Мэтью Бродериком. Об этом она рассказала, обнародовав черно-белый снимок, на котором они с мужем запечатлены молодыми.

"Мы прошли долгий путь, детка", – подписала публикацию актриса.

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэтью Бродерика.

В 2008 году брак актеров оказался под угрозой из-за измены Бродерика. Некоторое время супруги жили отдельно, но вскоре Джессика Паркер простила мужа.

Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двоих дочерей Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью уже после примирения супругов.