Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2020
 
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Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой

Звезда сериала "Секс и город", американская актриса Сара Джессика Паркер была замечена вместе со своей дочерью в своем обувном магазине.

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В 2014 году Джессика Паркер открыла в Нью-Йорке два обувных магазина
В 2014 году Джессика Паркер открыла в Нью-Йорке два обувных магазина
Фото: ЕРА

Американская актриса Сара Джессика Паркер 11 августа вместе с 11-летней дочерью посетила один из своих обувных магазинов, расположенных в Нью-Йорке Фотографии и видео актрисы, покидающей магазин, опубликовало издание Daily Mail.

На снимках мать и дочь запечатлены в летних нарядах и защитных масках на лицах. Издание сообщает, что во время пребывания в магазине актриса вызвалась помочь покупательнице с примеркой обуви.

https://www.facebook.com/DailyMailCeleb/posts/1689839844511951

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе". В 1997 году актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика. 20 мая Паркер и Бродерик отпраздновали 23-ю годовщину семейной жизни.

Супруги воспитывают сына Джеймса Уилки (2002) и двоих дочерей Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью уже после примирения супругов.

В 2014 году актриса занялась разработкой дизайна обуви, открыв в Нью-Йорке два магазина для реализации образцов.

В июне 2020 года издание издание Page Six сообщало, что на Джессику Паркер подала в суд ее бывшая работница Хизер Холт.

Сотрудница утверждала, что актриса не выплатила ей гонорар за сверхурочные работы в одном из ее магазинов в период с 31 декабря 2018-го по 1 марта 2020 года. Истец намерена была через суд получить долг и моральную компенсацию.

Теги: США, Нью-Йорк, Сара Джессика Паркер, актриса
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