Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер

Американскую актрису Сару Джессику Паркер обвинили в невыплате гонорара за сверхурочную работу.

Американка Хизер Холт обратилась в Верховный суд Нью-Йорка с иском, в котором в качестве ответчика заявлена американская актриса Сара Джессика Паркер, сообщает издание Page Six.

По словам Холт, актриса не выплатила гонорар за сверхурочные работы в одном из ее магазинов в период с 31 декабря 2018-го по 1 марта 2020 года. Истец намерена через суд получить долг и моральную компенсацию.

Представитель актрисы в интервью изданию подчеркнул, что Джессика Паркер узнала об исковом заявлении бывшей сотрудницы от редакции и сейчас занимается изучением претензий.

Джесика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". В 2014 году актриса занялась разработкой дизайна обуви, открыв в Нью-Йорке два магазина для реализации образцов.