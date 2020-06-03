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03 июня, 2020
 
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Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер

Американскую актрису Сару Джессику Паркер обвинили в невыплате гонорара за сверхурочную работу.

Джессика Паркер выступит ответчиком в суде
Джессика Паркер выступит ответчиком в суде
Фото: ЕРА

Американка Хизер Холт обратилась в Верховный суд Нью-Йорка с иском, в котором в качестве ответчика заявлена американская актриса Сара Джессика Паркер, сообщает издание Page Six. 

По словам Холт, актриса не выплатила гонорар за сверхурочные работы в одном из ее магазинов в период с 31 декабря 2018-го по 1 марта 2020 года. Истец намерена через суд получить долг и моральную компенсацию. 

Представитель актрисы в интервью изданию подчеркнул, что Джессика Паркер узнала об исковом заявлении бывшей сотрудницы от редакции и сейчас занимается изучением претензий. 

Джесика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". В 2014 году актриса занялась разработкой дизайна обуви, открыв в Нью-Йорке два магазина для реализации образцов. 

Теги: США, Нью-Йорк, долги, скандал, Сара Джессика Паркер, актриса
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