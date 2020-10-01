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"Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное

До выборов президента США, которые пройдут 3 ноября, остается чуть больше месяца. Кандидаты уже провели первый раунд предвыборных дебатов, впереди еще два. Однако первая дискуссия кандидата от республиканцев, действующего президента США Дональда Трампа и кандидата демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена, скорее, напугала избирателей, чем воодушевила прийти на избирательные участки. Почему – в материале интернет-издания "ГОРДОН".

 
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У Дональда Трампа и Джо Байдена впереди еще два раунда предвыборных дебатов. Кто из них победит в президентской гонке станет ясно 3 ноября 2020 года
У Дональда Трампа и Джо Байдена впереди еще два раунда предвыборных дебатов. Кто из них победит в президентской гонке станет ясно 3 ноября 2020 года 
Фото: ЕРА
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

В Соединенных Штатах уже несколько дней подряд обсуждают первый раунд предвыборных дебатов между кандидатом от Республиканской партии, действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Обсуждают не столько содержательную часть, которой, по сути, не было, сколько стиль дискуссии, оказавшийся неожиданно эмоциональным, а местами оскорбительным. "Шоу ужасов, напугавшее Америку" – такова оценка дебатов от редакции популярной ежедневной газеты USA Today.

"В разгар смертельной пандемии коронавируса, экономического кризиса и расовых беспорядков американские избиратели заслуживают изучения национальных проблем и путей их решения. Вместо этого они [кандидаты в президенты] устроили фестиваль хаотичных оскорблений, похожий на один из тех ужасных 90-минутных фильмов, которые делают зрителей тупее, чем когда они шли в кинотеатр", – говорится в статье.

Музей современного искусства в Нью-Йорке после дебатов в своем аккаунте в Twitter запостил картину Эдварда Мунка "Крик", подписав ее "И о прошлой ночи…".

Что именно так обескуражило американцев в полуторачасовом препирательстве Трампа и Байдена – разбиралось издание "ГОРДОН".

Ну ты заткнешься, приятель? Продолжай тявкать

Встреча кандидатов проходила в городе Кливленд (штат Огайо), в кампусе для медработников, переоборудованном из-за эпидемии коронавируса под лазарет для тяжелобольных с диагнозом COVID-19. Число зрителей в зале ограничили до 80 человек, причем каждый из них сдал тест на коронавирус. Кандидаты в президенты, вопреки традиции, не пожали руку ни друг другу, ни ведущему дебатов именно из-за заранее оговоренных правил безопасности во времена эпидемии.

Справка "ГОРДОН". Всего запланировано три раунда дебатов. Первые, в Кливленде, уже состоялись. Следующая встреча Трампа и Байдена пройдет 15 октября в Майами (штат Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис встретятся один раз: 7 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Модератором дебатов был знаменитый американский телеведущий и политический обозреватель телеканала Fox News Крис Уоллес. Несмотря на почти полувековой журналистский опыт 72-летний Уоллес, по многочисленным оценкам, не справился с ролью модератора, поскольку не смог заставить соперников вести конструктивную дискуссию, а не перебивать и оскорблять друг друга.

"Через пять минут стало ясно, что стратегия Дональда Трампа заключалась в том, чтобы перебивать, кричать, оскорблять и мешать как можно чаще. Это стратегия срабатывает только в случае, если ей никто не мешает, и Крис Уоллес не мешал. Возможно, Уоллеса застали врасплох воинственность Трампа и его доминирование. Но даже в этом случае двух или трех минут должно было хватить, чтобы адаптироваться. Он не адаптировался. И он позволил Трампу все перевернуть", – убежден колумнист авторитетного американского журнала The Atlantic Джеймс Фэллоус. 

ВИДЕО
Крис Уоллес предпринял много попыток обуздать разгорячившихся кандидатов, но ему это не удалось. Видео: Guardian News / YouTube

Модератор и штабы кандидатов согласовали формат дебатов, предусматривающий пять тематических блоков по 15 минут на обсуждение каждого: Верховный суд, пандемия коронавируса, расовые протесты и насилие в городах, честность предстоящих выборов, экономика.

У кандидатов было по две минуты на ответ, после чего предполагался обмен репликами. Но дискуссия, начавшаяся с темы Верховного суда довольно быстро скатилась до взаимных упреков и оскорблений. Причем накал страстей был таким, что уже на 18-й минуте Байден не выдержал и огрызнулся на постоянно его перебивающего оппонента: "Ну ты заткнешься, приятель?", а чуть позже добавил: "Продолжай тявкать, приятель".

В итоге за полтора часа беседы экс-вице-президент по одному разу назвал действующего президента клоуном и "марионеткой Путина", много раз – лжецом и дважды попросил его "заткнуться". Трамп в долгу не остался, обвинив Байден в коррупции, трусости и даже в умственной отсталости.

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Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден во время первого раунда предвыборных дебатов. Фото: ЕРА

Сегодняшний победитель? Кнопка "отключить звук" на вашем пульте управления

По подсчетам телерадиокомпании CBS, за полтора часа дебатов Трамп перебивал Байдена 73 раза, хотя суммарно действующий президент говорил на пять минут меньше оппонента (Трамп – 38 минут, Байден – 43). Кроме того, дольше всего – почти 20 минут – кандидаты обсуждали эпидемию коронавируса и ее последствия.

Один из самых популярных американских телеведущих Джимми Фэллон сравнил просмотр дебатов со "сдачей теста на COVID сразу в обе ноздри". По его мнению, дискуссия в Кливленде вошла в историю, поскольку "впервые американцы смотрели что-то по телевизору и хотели, чтобы там была реклама".

"Я бы назвал это кошмаром, – посетовал еще один популярный американский телеведущий Джимми Киммел, – но, по крайней мере, во время кошмара можно немного поспать".

Сатирик, писатель и телеведущий Стивен Кольбер, говоря об американских зрителях дебатов, пошутил: "Да, сегодня вечером лучшие умы нашего поколения, уничтоженные безумием, голодны, истеричны, обнажены и волочатся по улицам на рассвете в поисках кнопки отключения звука!" 

Профессор политологии Стэнфордского университета Ларри Даймонд назвал дебаты Трампа и Байдена "худшими в истории США".

"Еще одно свидетельство того, что Трамп не уважает никаких правил и не имеет цивилизованности или уважения к демократии. Было противно наблюдать за этим зрелищем с издевательствами. Разгневанный, авторитарный президент, который не согласится принять результаты выборов", – написал Даймонд в Twitter

"В хаотической 90-минутной перебранке между двумя основными кандидатами было выражено резкое презрение друг к другу, неслыханное для современной американской политики", – говорится в статье The New York Times.

"Сегодняшний победитель? Кнопка "отключить звук" на вашем пульте управления", – охарактеризовала дебаты политический аналитик CNN Сара Исгур.

"Ребят, вы вообще понимаете, что этот клоун делает?", или Самые яркие цитаты из дебатов

Об эпидемии коронавируса

Трамп: "Я ношу маску, когда это необходимо. Я не ношу их, как он [Байден]: каждый раз посмотришь на него – он в маске. Он может стоять в 200 футах от вас и все равно приходит с самой большой маской, которую я когда-либо видел"

Байден: "Он [Трамп] запаниковал или смотрел на фондовые рынки, одно из двух. Потому вот что есть на самом деле: много людей уже погибли, многие еще погибнут, если он не станет гораздо разумнее в кратчайшие сроки. […] Гораздо больше людей умрет от COVID-19, если он [Трамп] сильно не поумнеет".

Трамп: "Ты использовал слово "умный"? […] Никогда не используй слово "умный", говоря обо мне, Джо, никогда. Знаешь почему? В тебе нет ничего умного".

О сыне Байдена и его связях с Москвой и Киевом

Трамп: "Почему, просто из любопытства, тогдашний мэр Москвы [Юрий Лужков], его жена [Елена Батурина], дали вашему сыну $3,5 млн? Что он сделал в [украинской компании] Burisma, чтобы заслужить $183 тыс.?".

Байден: "С этим клоуном трудно что-то сказать. О его семье мы могли бы говорить всю ночь".

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Дональд Трамп. Фото: ЕРА

О Путине и связях Трампа с Россией

Байден: "Когда я был вице-президентом […] я встретился с Путиным с глазу на глаз и дал ему понять, что мы не собираемся брать его вещи. А он [Трамп] – марионетка Путина. Он до сих пор отказывается сказать Путину хоть что-то о наградах за головы американских солдат".

О пребывании в должности

Байден: "Ты худший президент, который когда-либо был в США".

Трамп: "Дай я кое-что скажу, Джо. Я сделал больше за 47 месяцев, чем ты за 47 лет". 

О постоянном перебивании оппонента

Ведущий: "Господин президент, вы дадите ему [Байдену] закончить, сэр?"

Байден: "Он не знает, как это делается. Он… Знаете, вы выбрали не того человека, не в ту ночь, не в то время".

О реформе здравоохранения

Трамп: "Ваша партия этого не говорит открыто. Ваша партия хочет социалистическую медицину и социалистическое здравоохранение"

Байден: "Ребят, вы вообще понимаете, что этот клоун делает? Я так скажу: он точно не на стороне тех, кому нужно хоть какое-то здравоохранение".

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Джо Байден. Фото: ЕРА

Об уличных протестах на расовой почве

Байден: "Он ничего не сделал для чернокожего населения. […] Этот президент попытался вызвать расистскую ненависть, расистское разделение".

Трамп: "Я сейчас отпускаю людей из тюрем. Вы же относились к черному сообществу так же плохо, как и ко всему остальному в этой стране"

О уплаченных налогах

Байден: "Этот человек заплатил меньше налогов, чем школьный учитель".

Трамп: "Я заплатил миллионы долларов налогов. Миллионы долларов подоходного налога! […] Как только проверка будет закончена, вы ее [налоговую декларацию Трампа] увидите".

О самих себе

Трамп: "Меня избирали не на три года, меня выбирали на четыре года. Мы выиграли выборы. У выборов есть последствия. У нас есть Сенат, у нас есть Белый дом, и у нас есть феноменальный кандидат"

Байден: "Моя партия – это я. Сейчас я Демократическая партия. Платформа Демократической партии – это то, что я одобряю".

ВИДЕО
Первые дебаты Трампа и Байдена. Трансляция с переводом на русский. Видео: Настоящее Время / YouTube
Теги: США, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы в США, выборы президента США 2020
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