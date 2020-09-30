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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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На наших глазах исчезает содержание президентских дебатов в США. Наблюдать за ними даже несколько стыдно, как за дракой нетрезвых мужиков

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Язык не поворачивается сказать, что на первых президентских дебатах в США произошло что-то из ряда вон выходящее. Все, что было известно о Трампе и от Трампа, было продемонстрировано, только со сцены, на которой располагались кандидаты, а не из президентского Twitter. Заранее было очевидно, что он, будучи знатным спойлером, постарается вывести из себя Байдена и не дать тому внятно выступить, так и случилось.

Не случилось двух других важных вещей: во-первых, кандидат от демократов не "поплыл" под напором традиционного трамповского буллинга, Джо оказался совсем не сонным, во-вторых, не увидел причин, почему бы порой самому не уйти на уровень ярлыков и оскорблений. И если первое говорит в пользу Джо Байдена, то второе вызывает грусть-печаль. "Ты бы заткнулся, чувак!", "клоун", "лжец" – все эти выпады можно понять, учитывая крайне неприятную, раздражающую манеру Дональда Трампа, сознательно выбешивающего оппонента, но в том и дело, что Байден не потерял хладнокровия и отвешивал свои словесные оплеухи совершенно преднамеренно.

Расставляя оценки участникам дебатов, многие американские комментаторы не скрывают своего разочарования, а то и просто ужаса от увиденного и услышанного. За минувшие 60 лет теледебаты превратились в Соединенных Штатах в важный элемент предвыборной процедуры, а на финальном этапе гонки – едва ли не в священнодействие, во время которого отборные лидеры своих партий дискутируют по важнейшим общественным вопросам. Сам статус кандидата в руководители ведущей глобальной силы или действующего руководителя заставляет как-то держать спинку прямой, мысли – ясными, слова – чистыми. Конечно, это, по сути, перепалка, но именно изысканность средств превращала ее в завершающий трехтуровый тест на "президентскость".

И вот на наших глазах исчезает благородная форма, а с ней и содержание президентских дебатов. Наблюдать за ними даже несколько стыдно, как за дракой нетрезвых мужиков. Кто-то из них бьет размашистей, у кого-то сильнее разбит нос, жалко сползли штаны и разорван ворот. Наверное, можно раздать какие-то баллы за технику и художественную сторону исполнения, подсчитать количество нанесенных ударов и пропущенных, но больше всего хочется развидеть увиденное.

Штаты с их, казалось, тщательно продуманными и выстроенными институтами были и остаются образцом для подражания для молодых, незрелых демократий, но с некоторых пор не оставляет ощущение, что это они нам зачем-то подражают, причем со свойственной им масштабностью. Стремление к политической победе исключительно путем умножения на ноль конкурентов ведет к тому, что кругом никого, кроме нулей, не остается, и все споры между ними идут о том, кто более крупный и круглый ноль. Нынешняя кампания по местным выборам очень наглядно это демонстрирует.

Политика хайпа в своем пределе – это политика отсутствия всякого смысла. Отвалившись за ненадобностью, смысл не остается валяться рядом, под рукой, пока о нем снова вспомнят, а просто исчезает, и найти его бывает уже невозможно. Штаты – не факт, но возможно – имеют шанс исправить ситуацию после нынешних выборов. Наш шанс где-то за горизонтом: то ли есть, то ли уже нет.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, выборы, Джо Байден, дебаты, Леонид Швец, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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