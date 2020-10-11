Помпео пригрозил публикацией новых писем Клинтон. Трамп недоволен, что их никак не могут достать

Результаты расследования Госдепартамента США по переписке кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон неубедительны, считает госсекретарь США Майк Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео 10 октября предупредил про публикацию новых электронных писем кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон, сообщает американский канал CNN.

Помпео раскритиковал результаты расследования Госдепартамента США по переписке Клинтон в октябре прошлого года, назвав их неубедительными.

На вопрос, опубликуют ли эти письма до выборов, он сказал: "Думаю, что до выборов еще будет что посмотреть".

По информации Помпео, часть секретной информации Клинтон была на частном сервере, хотя ее там не должно было быть. Секретная информация должна оставаться в нужных местах, а Клинтон, будучи на посту госсекретаря США с 2009 по 2013 годы, не сделала этого, заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Помпео ранее не опубликовал электронные письма, удаленные с частного сервера Клинтон.

По его словам, Помпео говорил о 33 тысячах электонных писем Клинтон. Однако, госсекретарь не может их достать и это на самом деле очень печально, выразил недовольство Трамп.

ФБР расследовало возможное использование Клинтон личной почты в служебных целях с августа 2015 года. Проверка в отношении Клинтон началась после того, как выяснилось, что она, будучи госсекретарем США в 2009–2013 годах, использовала свой личный сервер для служебной переписки.

В сентябре 2019 года стало известно, что администрация Трампа активизировала расследование о личной переписке Клинтон.

Согласно вердикту ФБР, передача рабочих писем Клинтон вне защищенных государственных каналов не является умышленным нарушением законодательства с ее стороны.

Государственный департамент США завершил внутреннее расследование по переписке Клинтон в октябре прошлого года, установив 91 случай отправки секретной информации в личную электронную почту Клинтон. При этом следователи не обнаружили убедительных доказательств "систематического и преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией".