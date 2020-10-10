Трамп провел первое публичное мероприятие после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп впервые выступил на публичном мероприятии после того, как переболел COVID-19. С балкона Белого дома он рассказывал, что его администрация сделала для расовых и этнических меньшинств за последние четыре года.

Президент CША Дональд Трамп днем 10 октября впервые появился на публике. Он вернулся в Белый дом после трехдневного пребывания в больнице, где лечился от COVID-19, пишет "Голос Америки" 10 октября.

Трамп выступил с балкона Белого дома на мероприятии под названием "Мирный протест за закон и порядок", в котором приняли участие несколько сотен человек, стоявших на лужайке внизу.

Появление президента на публике рассматривается как первый шаг к возобновлению полноценной предвыборной кампании на следующей неделе, сообщает издание.

В Белом доме заявили, что президент США выступил с речью "перед мирными демонстрантами в поддержку правопорядка".

"С момента вступления в должность президент Трамп неуклонно придерживается восстановления законности и порядка в нашей стране, работая с правоохранительными органами штатов и местными властями для защиты наших сообществ и прав всех американцев", – подчеркнули в Белом доме.

Во время выступления Трамп сфокусировался на том, что его администрация сделала для расовых и этнических меньшинств за последние четыре года. Среди достижений он выделил рекордное снижение уровня безработицы, реформу уголовного правосудия и миллиардные инвестиции.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. К вечеру того же дня его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19.

Трамп после выздоровления выразил желание стать донором плазмы крови с антителами к коронавирусу.